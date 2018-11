Bădălău, despre Ţuţuianu: Nu mă cobor să îi dau un sfat, dar ar trebui să îşi revizuiască comportamentul faţă de colegi

Întrebat dacă Adrian Ţuţuianu are şanse să revină în partid după ce va contesta decizia la Comisia de etică a PSD şi în instanţă, Bădălău a spus: "Nu ştiu subiectul ăsta. E posibil să aibă. (...) Nu mă cobor să-i dau un sfat, dar cred că ar trebui să îşi revizuiască comportamentul vizavi de colegi. Ca să faci parte dintr-un colectiv, totuşi... nu tot colectivul e rău şi numai tu eşti bun şi deştept şi viteaz şi devreme acasă. Să fim serioşi! (...) Nu e normal şi nu e corect să se facă aceste înregistrări, dar nu uitaţi că aceste înregistrări s-au făcut la organizaţia judeţeană PSD Dâmboviţa, unde domnul Ţuţuianu era preşedinte în acel moment. Pe de altă parte, ce a reieşit din acele înregistrări arată ca domnul Ţuţuianu era un fel de spirit viu al partidului şi al politicii româneşti în care Titulescu pur şi simplu nu exista comparativ cu măreţia dânsului, punând epitete şi absolut toţi colegii aveau o calitate pe care nu aş vrea să o dezvolt aici. De aici nu denotă decât o lipsa de caracter".

Bădălău i-a transmis lui Ţuţuianu "să nu mai pună epitete colegilor".



"Am văzut o declaraţie vizavi de mine, declaraţie care m-a mirat, dar ţinând cont de cum au fost evenimentele sau comportamentul domnului Ţuţuianu în ultima perioadă încep să înţeleg. Vreau să îi comunic şi o să îi comunic şi personal şi public că nu a făcut nicio negociere cu nimeni, dânsul nu e stăpânul adevărului şi are acelaşi comportament greşit faţă de colegi, considerând că unii negociază, şi mai ales cei care nu sunt de aceeaşi părere cu dânsul. Dânsul nu e stăpânul adevărului şi nici nu a avut cele mai bune rezultate sau cea mai bună organizare din ţară. Şi ar trebui să îşi revizuiască comportamentul şi să nu mai pună epitete colegilor, pentru că nu are calitatea asta şi nici nu cred că e în stare să o facă", a afirmat Bădălău, miercuri, la Senat.



De asemenea, Bădălău a subliniat că primarii din judeţul Dâmboviţa "nu vor avea de suferit" în urma excluderii din PSD a lui Adrian Ţuţuianu.