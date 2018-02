BAFTA 2018: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", desemnat cel mai bun film britanic

BAFTA 2018 La categoria "cel mai bun film britanic" au concurat producţiile cinematografice "Darkest Hour", "The Death Of Stalin", "God's Own Country", "Lady Macbeth", "Paddington 2" şi "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Din distribuţia unuia dintre filmele nominalizate în 2018 la această categorie, "God's Own Country", a făcut parte şi actorul român Alec Secăreanu.

Gala BAFTA 2018 are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Royal Albert Hall din Londra.

Cea de-a 71-a gală de decernare a premiilor BAFTA este prezentată în premieră de actriţa de comedie Joanna Lumley, care a preluat acest rol de la Stephen Fry, gazda ultimelor 12 ediţii ale evenimentului.

