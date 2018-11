Balbaiala la copii. Ce ai de facut

Specialistii considera ca balbaiala la copii nu este un motiv de ingrijorare pentru parinti. Frecvent apare la copiii cu varsta intre 2 si 6 ani, atunci cand acestia sunt in plin proces de dezvoltare a limbajului. Balbaiala este de regula temporara, tinand intre 2 luni si 5 ani, existand doar un procent de 1% din persoane care raman cu aceasta tulburare de vorbire si la maturitate.

Odata ce ati identificat balbismul, este foarte important sa consultati un specialist pentru a determina cauzele aparitiei si totodata, sa identificati tratamentul cel mai potrivit.

Exista o serie de cauze, incepand de la mostenirea genetica, tulburarile neurologice care apar din cauz problemelor de semnalizare intre creier si nervi sau musculatura, si incheind cu probleme emotionale cum ar fi teama de a vorbi la telefon, de a cunoaste persoane noi etc.

Logopedia este stiinta care se ocupa cu educarea vorbirii. In acest sens, are un rol deosebit in prevenirea balbismului de dezvoltare sau in stoparea acestuia pentru a nu deveni o problema pe viata. De aceea, este recomandat un consult pentru copiii care se balbaie mai mult de 6 luni.

