Banca Transilvania face angajări. Caută oameni care au cel puţin studii medii

Oferta de muncă la Banca Transilvania

Banca Transilvania angajează pe postul de operator dispecerat la Direcţia Securitate Fizică.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii, preferabil în domeniul apărare şi securitate naţională, informatic, tehnic sau telecomunicaţii. Are, de asemenea, cunoştinţe avansate despre operarea aplicaţiilor informatice, e dispus la muncă în ture, e organizat, atent la detalii şi are spirit de observaţie. Sunt avantajaţi la angajare cei care au absolvit cursul de specializare “Dispecer centru de alarmă” şi au cel puţin şase luni experienţă în cadrul unui dispecerat de monitorizare sisteme de alarmă.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.

Banca Transilvania angajează pe postul de analist credite IMM.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare economice finalizate, experienţă în contabilitate, analiză financiară sau creditare, cunoaşte mediul de afaceri local şi sectorial. Are, de asemenea, abilităţi de comunicare, e analitic, meticulos, are spirit de observaţie şi sinteză, e organizat, orientat spre client.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Banca Transilvania angajează pe postul de specialist servicii clienţi şi pe postul de specialist servicii clienţi migrator.

Dacă ai studii superioare absolvite şi experienţă în vînzări de minimum trei luni, eşti eligibil pentru oricare dintre aceste posturi. Candidatul potrivit are excelente abilităţi de comunicare cu clienţii şi colegii, atitudine pozitivă şi, preferabil, cunoaşte limba engleză.

Amănunte despre aceste locuri de muncă găsiţi în anunţurile de recrutare care pot fi accesate la acest link şi la acesta.



Banca Transilvania angajează, pe o perioadă de şase luni, pe postul de administrator credite. Candidatul potrivit pentru acest post are minimum un an experienţă într-un post similar, studii superioare economice sau juridice, e responsabil, meticulous, organizat, eficient, cu capacitate de analiză şi sinteză, are spirit de echipa, cunoştinţe foarte bune de operare PC.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Banca Transilvania angajează responsabil relaţii clienţi.

Candidatul potrivit pentru acest post e student sau proaspăt absolvent de studii superioare, e sociabil, deschis, comunicativ. Cunoaşte engleza cel puţin la nivel conversaţional, are spirit de echipă, e sociabil, poate gestiona conflictele şi e orientat spre rezultate.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Banca Transilvania angajează asistent sau asistentă front office. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, minimum şase luni experienţă într-un post similar, excelente abilităţi de comunicare, ştie să lucreze la PC, are bune cunoştinţe de engleză. De asemenea, dă dovadă de răbdare şi diplomaţie, şi are atitudine corectă faţă de clienţi.

Amănunte găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la Banca Transilvania o puteţi accesa la acest link.