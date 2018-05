Merge Bula, intr-o zi, la reprezentanta Dacia si-l intreaba pe vanzator.

-Dacia 1310 aveti?

-Avem

-Cu clima?

-Cu

-cu ABS?

-Cu

-Cu gps?

-Cu

Bula uimit il intreaba pe vanzator:

-ce misto! in cat timp as putea sa o obtin?

-Pai… in cateva zile.

-Dumneata iti bati joc de mine?

– Eu nu, tu ai inceput.