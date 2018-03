Bani aruncaţi de autorităţi pe apa sâmbetei: Săli de sport ultramoderne în sate fără apă şi canalizare

Cel mai recent proiect aprobat de CNI, în valoare de 5,5 milioane lei, a fost o sală de sport în satul Poganu din judeţul Olt, într-un sat cu doar 730 de locuitori.

Satul Greci, din Dâmbovița, nu are decât 1.100 de locuitori, dar elevii de acolo, puțini câți sunt ei, se bucură de o sală de sport de 3,5 milioane de lei. Așezată undeva la marginea DN61, pe islazul comunei, se poate ajunge pe de drumul pietruit ce pornește din DN. Investiția din sat a stârnit furia locuitorilor, care se plâng că nu au canalizare și nici gaz. În schimb, au sală de aproape un milion de euro. Sala de sport are 150 de locuri și un teren de handbal. Și satul Greci are, ca și Poganu, un cămin cultural de 1,5 milioane de lei, scrie Libertatea.ro.

Lista sălilor de sport aproape inutile "sponsorizate" de CNI:

Sala de sport sat Poganu, Olt (730 locuitori) – 5,5 mil. (2017)

Sala de sport localitatea Greci, Dâmbovița (1.126) – 3,5 mil. (2013)

Sala de sport școala gimnazială din Beuca, Teleorman (1150) – 1,22 mil (2015)

Sala de sport comuna Jorăști, Galați (1.150) – 3,9 mil. (2013)

Sala de sport Găvojdia, Timiș (1.500) – 3,6 mil. (2012)

Sala de sport Slobozia Mândră, Teleorman (1.900) – 4,58 mil. (2014)

Sala de sport comuna Dârlos, Sibiu (1.900) – 3,24 mil. (2012)

Sala de sport localitatea Petrova, Maramureș (2.500 locuitori) – 3,41 mil. (2017)

Sala de sport satul Decindeni, Dâmbovița (2.500 locuitori)– 5,68 mil. (2017)

Sala de sport comuna Rasca, Satu Mare (3.000 locuitori) – 6,25 mil. (2017)

Sala de sport localitatea Aghiresu Fabricii, Cluj (3.200 locuitori) – 3,94 mil. (2017)

Construire patinoar artificial comuna Cârța, Harghita (980) – 13,21 mil. (2011)