Bani mulţi pentru aceste zodii în următoarele zile. Cine sunt norocoşii

Gemeni

Dintr-o data, toti banii pe care i-ai investit intr-un proiect de suflet, dar si dun profit substantial ti se vor intoarce nesperat. Te ia prin surprindere aceasta miscare si cu greu iti revii. Cand devii constient de ce ti se intampla incepi sa te si bucuri de bani. Pentru ca iti este favorizat sectorul financiar, nu ar strica sa iti incerci si norocul la Loto. S-ar putea ca banii sa te loveasca din doua directii si sigur nu iti va parea rau.

Balanta

Slava Domnului, se face lumina si pe strada ta. Multumita unor persoane binevoitoare din anturaj ai sansa sa te lipesti de niste proiecte menite sa iti bage bani frumosi in buzunare. Simti ca ti se schimba destinul, ca in sfarsit nu trebuie sa mai duci dorul banilor. Poti sa te relaxezi, caci munca ta va fi rasplatita. Vei realiza ca n-au fost in zadar toate acele nopti albe pe care le-ai petrecut intorcand proiecte pe toate partile.

Varsator

E momentul sa dai uitarii toate problemele financiare pe care le-ai avut. De saptamana viitoare vei atrage banii ca un magnet. Nici nu vei intelege cum de apar din toate partile. E posibil sa primesti o slujba bine platita sau sa fii avansata pe un post mai bine remunerat. Ar fi bine sa fii cumpatata si sa pui deoparte niste bani, ca sa poti sta linistita o perioada mai lunga de timp. Poti juca si la Loto. Cu o investitie minima ai sansa sa castigi bani frumosi.