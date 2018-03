Bărbat amendat pentru postările de pe Facebook

Un tânăr din oraşul Tismana a fost amendat pentru postările de pe Facebook. Victor Sprîncenatu a distribuit pe reţeaua de socializare câteva fotografii ale directorului adjunct Ion Răuţ, de la Liceul Tehnologic Tismana, pe care l-a etichetat ca fiind „cioban". Supărarea lui Sprîncenatu a plecat de la decizia conducerii unităţii de învăţământ de a închide o clasă la şcoala din Topeşti.

„L-am făcut cioban şi netrebnic. În dicţionar, netrebnic înseamnă om fără valoare, una dintre atribuiri pe care am ales-o eu. Am făcut o caracterizare cât de cât doveditoare. Un om care luptă pentru închiderea unei şcoli nu are valoare pentru mine. Şi cioban, l-am văzut îmbrăcat în cioban. Asta este! Dacă el se postează îmbrăcat în cioban... Are ceva personal cu mine. Mă tot atacă, unde mă vede mă face în toate felurile. M-a provocat odată în holul şcolii, dar m-am abţinut. Dacă mă apucam şi ne înjuram, mă nenoroceam după aceea. Legea e foarte aspră. Ne-a luat o clasă fără să ne consulte. Avem tabel cu semnături, 40 de părinţi. Nu ne pot obliga să ducem copiii la Tismana", a declarat Victor Sprâncenatu, potrivit pandurul.ro.

Directorul adjunct Ion Răuţ crede că altul este motivul supărării lui Sprîncenatu.

„M-a făcut cioban, terminator, nu mai ştiu cum. Am copie la postări, puse la poliţie. E vorba de persoana mea, profesorul Răuţ. Mi-a adus un prejudiciu moral extraordinar. Trebuia să-l dau în judecată, dar m-am gândit că o iau aşa cum spune legea, să fac la organul de poliţie. Nu ştiu ce are dumnealui cu mine, probabil, ştiu că a vrut să participe odată la o licitaţie cu firma sa de construcţii, acum câţiva ani, şi i s-a dat răspuns de către conducerea liceului că nu poate deoarece din comisia de licitaţie făceau parte nişte rude ale dânsului", a comentat Ion Răuţ.