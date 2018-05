Bărbat muşcat de viperă în munţi. Intervenţia Salvamont, îngreunată de furtună

Asistenţa medicală a fost cerută în cazul bărbatului de 61 de ani de către persoanele care făceau parte din grupul său. Turiştii au anunţat la 112 că bărbatul a fost muşcat de o viperă în Munţii Lotrului.

Elicopterul SMURD nu poate interveni deoarece este furtună în zonă, astfel că intervin salvamontiştii de la Rânca, ei având la dispoziţie şi o ambulanţă offroad specială.

"Victima se afla la limita judeţelor Vâlcea, Sibiu şi Alba, dar echipa din baza Salvamont Gorj din Rânca acţionează ca echipă de prim răspuns", arată Salvamont.

Salvamontiştii au reuşit să ajungă la victimă şi să o urce în ambulanţă, au anunţat salvatorii pe pagina lor de Facebook.

"Update 4 : salvamontistii gorjeni au ajuns la victima muscata de vipera si aceasta a fost predata la ambulanta urmand a fi stabilizata pentru a putea fi transportata la prima unitate medicala specializata.

Update 3 : actiune in derulare a salvamontistilor din Prahova pentru salvare unui grup de persoane surprinse de vremea nefavorabilă in zona Baiului , persoane ce prezinta forme severe de hipotermie.

Actiunea din Vatra Dornei s-a incheiat , victima a fost predata ambulantei. Continua actiunea salvamontistilor gorjeni in muntii Lotrului .

Update 2 : actiune in derulare in Vatra Dornei pentru salvare unei persoane accidentate in zona telescaunului .

Update : un comandament interjudetean s-a constituit la nivelul dispeceratelor Salvamont din Gorj , Sibiu , Valcea si Hunedoara pentru a stabi cea mai optima cale de interventie a salvamontistilor gorjeni ce actioneaza intr-o zona necunoscuta , in afara ariei de responsabilitate . Se mentine , de asemenea , o legatura permenenta cu inspectoratele ISU din judetele respective .

Actiune in derulare a salvamontistilor din Gorj pentru acordarea primului ajutor medical , salvarea si transportul unei persoane muscate de vipera in muntii Lotrului. Vremea nefavorabila nu permite zborul elicopterului iar salvamontistii. Victima se afla la limita judetelor Valcea , Sibiu si Alba dar echipa din baza Salvamont Gorj din Ranca , actioneaza ca echipa de prim raspuns avand la dispizitie si o ambulanta offroad speciala Salvamont."

Preşedintele Asociaţiei Salvatorilor Montani din România, Sabin Cornoiu, a declarat pentru Mediafax că intervenţia rapidă în acest caz este vitală, deoarece starea de sănătate a bărbatului se poate agrava foarte repede.

Cornoiu a spus că numărul viperelor a crescut foarte mult în ultima perioadă din cauza schimbărilor de temperatură, ba mai mult au reapărut specii dispărute, precum vipera neagră.