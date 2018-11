Barna, despre susţinerea moţiunii de cenzură: Discutăm acum cu parlamentarii, om la om

"Obiectivul moţiunii de cenzură este unul evident şi vom depune această moţiune. Discutăm acum cu parlamentarii, om la om. Am avut zilele trecute o întâlnire cu ceilalţi lideri ai partidelor din Opoziţie, nu avem încă data la care o vom depune, dar va fi cu siguranţă o moţiune de cenzură pentru că este un element obligatoriu de reacţie la ceea ce se întâmplă şi ceea ce furnizează acum PSD României", a spus Barna la Palatul Parlamentului.



El a menţionat că este optimist în privinţa şanselor adoptării unei moţiuni de cenzură în Parlament, iar Opoziţia încearcă să genereze o majoritate a parlamentarilor care ar putea să o susţină.



"Discuţiile nu merg în mod spectaculos. Om la om, mulţi parlamentari PSD confirmă că aşa nu se mai poate continua, dar am văzut de fiecare dată că atunci când s-a ajuns la vot deschis, în plen, a fost bloc în jurul lui Liviu Dragnea şi din această perspectivă lucrurile sunt destul de complicate", a menţionat Barna.



Întrebat dacă există o variantă de premier în cazul în care moţiunea de cenzură ar trece, Barna a spus că deocamdată nu există aşa ceva.



"Aritmetica parlamentară şi eventuala majoritate care să susţină un Guvern după ce moţiunea trece presupun negocieri, de aceea, deocamdată, nu am înaintat o variantă de premier în discuţie. Încercăm să vedem care este viziunea celor care ar urma să susţină o astfel de moţiune de cenzură pentru a vedea dacă găsim o variantă, să spun comestibilă, pentru toată lumea", a afirmat Barna.