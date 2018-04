Băsescu a descifrat mesajul subliminal al lui Coldea: "Nu-l viza pe Ghiţă, nici pe Morar"

"Eu cred că Ghiţă a sărit în piscină şi piscina n-avea apă. Nu-l viza pe Ghiţă, nici pe Morar. Dacă viza pe cineva, îl viza pe Dragomir. Poate fi o variantă, dar cred că cel mai tare viza reţeaua proprie, ofiţeri cu care a lucrat, procurori, judecători care au ascultat ordine. Dacă noi credem că Florian Coldea a fost geniul rău şi a gândit singur toate lucruile astea, trebuie să fim copii. Aici a fost o echipă. Ghiţă s-a băgat şi el în seamă şi stă în casă la Belgrad. Să rămână pe poziţii şi ei să continue să condamne pentru că ei au o misiune sacră", a declarat Traian Băsescu, la B1 TV, informează Mediafax.

"Nu l-am văzut atât de des pe cât crede lumea (n.r. pe Florian Coldea), dar are acelaşi calapod cu … Mihaela Nicola. Putem presupune că e PR-ul doamnei Mihaela Nicola. Avertismentul n-a fost către Ghiţă, Morar, ci oamenii cu care el a lucra", a mai completat Băsescu.

După audierea din Comisia SRI, Florian Coldea a spus că trădătorii vor avea soarta lui Iuda.

"Cred că e momentul potrivit să reamintesc un celebru personaj biblic care în urma cu circa 2000 de ani a trădat pentru 30 de arginţi. Ce dacă ulterior l-au apucat remuşcările? Lucrurile nu s-au putut repara şi răul făcut nu a putut fi reparat. Evident, ca orice trădător, destinul lui a sfârşit tragic. Din această perspectivă constat cu îngrijorare faptul că unii, în mod vizibil, practică, astăzi, acelaşi lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal şi fără pic de ruşine. Ba mai mult, chiar par să îşi facă un titlu de glorie din asta, afectând instituţii fundamentale şi capacităţi democratice de apărare şi protecţie a statului român. Poate ar fi bine cu toţii să reflectăm la acest episod biblic şi la altfel de personaje", a spus Florian Coldea, fost adjunct SRI.

La scurt timp, Sebastian Ghiţă a declarat, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că se simte ameninţat.

"Mă simt vizat şi mă simt ameninţat. O să vorbesc cu avocaţii, nici nu ştiu ce să fac, ce măsuri de protecţie să-mi iau, aţi văzut ce s-a întâmplat in Londra, ce au facut serviciile ruseşti. E evident o ameninţare la adresa mea şi mă tem, de aceea am şi fugit din România (..) că aşa se gândeşte "să-i băgăm pumnul în gură, să-l băgăm în celulă cu doi deţinuţi bătăuşi, să-l omorâm. Mai sunt alţi oameni care îmi vor răul? Nu am înţeles exact. Vom reveni? Mai are ceva relaţii?" (..) Astăzi văd că public, nu pe ascuns, sunt ameninţat cu moartea", a declarat Sebastian Ghiţă, la Antena 3.