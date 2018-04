Băsescu, despre alegerea primarilor: Trebuie să revenim la două tururi de scrutin

"În ceea ce priveşte alegerile în două tururi pentru primari, am ajuns toţi la concluzia că menţinerea alegerilor într-un singur tur nu face decât să dea un rezultat care nu beneficiază de principiul de aur al alegerilor - jumătate plus unu din cei care participă. Spre exemplu, la Craiova, primăria s-a obţinut cu şapte procente din lista electorală. Este deja deformat principiul fundamental al democraţiei. Poate a fost bună la un moment dat ca soluţie pentru a reduce cheltuielile, timpii de campanie, ş.a.m.d., dar este evident că trebuie să revenim, la fel cum am revenit de la votul uninominal, pe care eu l-am susţinut şi a ieşit cum a ieşit, trebuie să revenim şi la alegerile în două tururi", a precizat Băsescu, după CExN al PMP.



El a adăugat că, în acest sens, toate organizaţiile vor desfăşura "o campanie de la om la om" pentru a se ajunge "la un milion de semnături într-un timp rezonabil".



Potrivit liderului PMP, un al doilea obiectiv stabilit la CExN a fost acela de a le vorbi oamenilor despre unire.



"Odată cu campania legată de alegerea primarilor în două tururi, vom derula şi campania de conştientizare a cetăţenilor români cu privire la importanţa unirii, în primul rând ca un element major de demnitate a poporului român, care nu trebuie să mai accepte să trăiască după voinţa lui Hitler şi Stalin. În '39, când s-a semnat Pactul Ribbentrop - Molotov, şi în '40, când România a cedat Basarabia, am acceptat să trăim după voinţa lui Hitler şi Stalin. Astăzi este timpul să punem capăt acestui dictat ticălos şi să ne restabilim demnitatea de români cu atât mai mult cu cât suntem singurii care nu ne-am găsit timp şi nici resurse să îndepărtăm efectele Pactului Ribbentrop - Molotov", a afirmat preşedintele PMP.