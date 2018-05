Băsescu îşi construieşte Opoziţia pentru alegerile europarlamentare

Traian Băsescu vrea o construcţie a Opoziţiei pentru europarlamentare: Alianţa trebuie rodată/ El invită foştii pedelişti în PMP: Le-am spus "adio, dar rămân cu tine"



Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la Baia Mare, că este nevoie de o alianţă a partidelor din Opoziţie pentru alegerile europarlamentare şi care să se rodeze până la prezidenţiale, astfel încât să nu ajungă Liviu Dragnea sau Călin Popescu Tăriceanu preşedinte.



"În spectrul politic este mare turbulenţă, se pare că o să avem două partide de stânga, unul al lui Ponta şi unul al lui Dragnea, ceea ce e bine. Dacă Ropan are dreptate cu ceva, e faptul că partidele de Opoziţie trebuie să îşi unească efortul politic, poate inclusiv la europarlamentare. Ar fi neplăcut să ne trezim cu un PSD care obţine un număr mare de mandate în Parlamentul European. Sper ca liderii de Opoziţie să aibă înţelepciunea să facă o construcţie care să aibă principal obiectiv, să nu ne trezim cu un preşedinte al României ca Dragnea sau Tăriceanu. Sunt oameni care ar însemna dezastrul şi trebuie să avem în vedere responsabilitatea pe care o avem toţi cei din Opoziţie pentru momentul alegerilor prezidenţiale", a declarat fostul preşedinte.



Traian Băsescu, preşedinte al PMP, spune că e nevoie de o alianţă pentru alegerile parlamentare.



"M-am referit şi la alegerile europarlamentare pentru că nu cred într-o soluţie de coagulare rapidă al partidelor de opoziţie în intervalul dintre europarlamentare şi prezidenţiale şi cred că această alianţă trebuie rodată. Acum suntem fără nicio alianţă şi urmatoarele alegeri sunt pentru Parlamentul European care sunt cel mai puternic turnesol, semnal pentru valoarea organizaţiilor", a mai spus Băsescu.



Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat sâmbătă, la Baia Mare, că îi aşteaptă pe foştii pedelişti, aflaţi acum în PNL, în Partidul Mişcarea Populară, mesajul vizându-i în special pe cei care sunt nemulţumiţi de acţiunile liderului Ludovic Orban.



"Eu zic să ne batem doar cu jumătate din PNL, pentru că eu am spus PDL-iştilor <>, dar ăştia nu au dat pe filmare, am spus <>, aşa că îi aşteptăm pe cei care se uită la Sică Mandolină cu neîncredere pentru trăsnăile pe care le face", a declarat Traian Băsescu, la Baia Mare.



Pe de altă parte, liderul PMP a criticat dur guvernarea PSD, despre care spune că pierde banii europeni, deoarece "nu se pot fura"



"I-a interesat doar mărirea pensiilor, despre asta e interesul politic al PSD, pentru propriul electorat, nu dezvoltarea generală a ţării, nu banii europeni. Vin ca nişte retarzi şi ne arată ce autostrăzi vor face din bani în parteneriat public-privat şi nu spun ce fac cu banii primiţi gratis de la Uniunea Europeană", a mai spus Băsescu.