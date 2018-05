Băsescu nu susţine revocarea, ci audierea şefei DNA: Kovesi să suporte şocurile. Ambasadorii vor înţelege că au susţinut un stat mafiot

Traian Băsescu a aut duminică seară, în exclusivitate la România TV, un nou atac la şefa DNA. "În opinia mea, revocarea doamnei Kovesi ar fi o greşeală. Preşedintele riscă să-şi piardă din credibilitate, pentru că probabil mai sunt cancelarii care văd în doamna Kovesi un stâlp real al luptei împotriva corupţiei, dar încă acest mesaj văzut în The Telegraph, nu este unul care a pătruns în toate cancelariile. În opinia mea, mai sunt multe dosare contrafăcute în instanţă, bazate pe nişte denunţuri în jurul cărora au brodat procurorii ca să ajungă la ţintă, însă dosarele nu au fost judecate încă, şi cred că vine vremea în care judecătorii încep să se uite mai atent la probele pe care procurorii le pun în dosare. (...) În opinia mea, trebuie să-şi ducă mandatul până la capăt ca să-şi ia toate şocurile în mandatul ei. Adică alte achitări", a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Traian Băsescu atrage atenţia asupra ambasadorilor care o susţin pe şefa DNA. "Eu nu cred că nu o afectează, oricât ar părea plină de tupeu. Am văzut raportul făcut la ONU. Acolo nu a spus nimic de achitări, dar va veni vremea când va trebui să spună. Ce aş vrea să înţelegem? Că mai este o ramificaţie a minciunii în DNA, abuzul în serviciu. (...) Ea nu cred că mai beneficiază de mare sprijin în momentul de faţă şi am impresia că cei care au sprijinit-o fără rezerve, ambasadori după spectacolul cătuşelor din 2016, vor înţelege că au sprijinit un stat mafiot, aşa cum a scris The Telegraph. Aşa cum am spus în cazul Rarinca. Văd că se caută conducătorul sistemului. E clar că e vorba despre abuzuri", a mai spus fostul şef de stat.

Băsescu: Eu cred că e obligatorie audierea doamnei Kovesi

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că este necesară audirea Laurei Codruţa Kovesi în dosarul ce îi vizează pe fostul şef al DNA Ploieşti, Lucina Onea şi procurorul Mircea Negulescu, susţinând că există mai multe astfel de exemple de procurori în sistem.

"Răspunsul meu e categoric da (n.r.: Inspecţia Judiciară să asigure protecţia magistratului care instrumentează cazurile Onea şi Negulescu) pentru că Onea şi Negulescu sunt doar doi. Noi avem o pădure de procurori în Parchetele noastre. La Braşov, la Oradea, la Constanţa, sunt zone în care DNA este populat de astfel de procurori, ca să nu vorbim de cei din DNA central care sunt exact ca Onea şi Negulescu. Eu dacă aş fi procuror general aş cere protecţie pentru procurorul care îi investighează pe cei doi, pentru că sunt un sistem bine legat, aveau ţinte, aveau denunţători, chiar dacă erau denunţuri mincinoase împotriva ţintelor. Avem exemplul procuroarei Şega, care ancheta afaceri ale domnului Vântu, care a murit în condiţii dubioase.(...) Este clar că nu există unitate de Parchet, DNA teritorială care să lucreze fără aprobarea şefului DNA. E subordonarea ierahică ce funcţionează în Parchete. Deci ei trebuiau să informeze despre dosare. Nu ştiu în ce măsură informau despre fabrica de probe", a declarat Traian Băsescu, la România Tv. Fostul preşedinte spune că e necesară audierea Laurei Codruţa Kovesi. "Eu cred că e obligatorie audierea doamnei Kovesi. Eu l-aş aduce şi pe procurorul şef de la Braşov, ştie el de ce. L-aş aduce să dea nişte explicaţii la Parchetul General. La felul cum i-a înregistrat fostul deputat Cosma cred că sunt atât de proşti încât nu şi-au luat nicio măsură. Dacă ei nu şi-au luat măsuri să-i înregistreze Cosma, la ce să te aştepţi la ei? Ei sunt nişte brute care au fost atât de convinse de puterea lor absolută, încât nu şi-au luat nici un fel de măsuri", a mai spus Băsescu.