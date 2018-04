Bătrân condamnat la închisoare, după ce a lăsat un dispozitiv cu potenţial exploziv în Tribunalul Maramureş

Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Cluj, Lucian Marian, a declarat, miercuri, că sentinţa în acest dosar nu este definitivă. "Curtea de Apel Cluj l-a condamnat pe un bărbat la doi ani şi trei luni de închisoare cu executare pentru infracţiune asimilată terorismului. Acesta ar fi lăsat montat un dispozitiv artizanal care părea să aibă potenţial exploziv în incinta Tribunalului Maramureş. Sentinţa nu este definitivă", a spus Marian, potrivit Mediafax.

Potrivit portalului de justiţie, bărbatul respectiv se numeşte Vasile Coman, este pensionar şi este recidivist.

Sentinţa de condamnare a fost dată de Curtea de Apel Cluj în 20 martie şi nu este definitivă.

În noiembrie 2016, bărbatul, care era cercetat pentru pornografie infantilă a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de DIICOT, fiind acuzat de alarmare, după ce ar fi plasat un pachet având aspectul şi elementele caracteristice unui dispozitiv exploziv confecţionat artizanal în clădirea Tribunalului Maramureş.

Potrivit DIICOT procurorii instituţiei s-au sesizat din oficiu şi în 12 ore a fost identificat bărbatul care a plasat pachetul.

"Procurorii DIICOT– Biroul Teritorial Maramureş s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de alarmare, prin orice mijloace şi fără un motiv întemeiat a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol cu privire la folosirea de materiale de orice fel, de natură să pună în pericol viaţa şi integritatea corporală. Sesizarea a avut loc după ce autori necunoscuţi au amplasat un pachet având aspectul şi elementele caracteristice unui dispozitiv exploziv confecţionat artizanal, format din 4 batoane cilindrice, un acumulator şi un indicator luminos, în incinta clădirii Tribunalului Maramureş. În mai puţin de 12 ore de la momentul producerii evenimentului şi sesizării din oficiu, au fost descoperite şi strânse probe cu privire la fapta ce formează obiectul anchetei penale şi totodată identificat şi pus sub acuzare inculpatul Vasile Coman", se arată în comunicat.

Procurorii au susţinut că Vasile Coman a amplasat într-un grup sanitar din incinta clădirii în care-şi desfăşoară activitatea Tribunalul Maramureş "un pachet ce avea elementele unui dispozitiv explozibil improvizat compus din patru elemenţi cilindrici, interconectaţi prin fire conductoare, un acumulator, un led/bec luminos, acesta fiind descoperit de o persoană care a anunţat lucrători din cadrul IJJ Maramureş ce asigură paza şi controlul acces la nivelul instituţiei".

"Inculpatul a suferit anterior condamnări penale, cea din urmă fiind aplicată într-un dosar al Tribunalul Maramureş pentru infracţiunea prevăzută de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 (pornografie infantilă prin sisteme informatice – n.a.), iar în privinţa acestei pedepse s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării. Trimiterea sa în judecată pentru această infracţiune s-a făcut de către Biroul Teritorial Maramureş din cadrul DIICOT. Datorită nerespectării obligaţiilor impuse pe perioada suspendării sub supraveghere, pe rolul Tribunalului Maramureş există înregistrat un dosar, având ca obiect sesizarea privind revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei al cărui termen de judecată a fost la data de miercuri, ocazie cu care inculpatul a fost prezent, procedând în felul descris anterior", se mai arată în comunicatul DIICOT.

Clădirea Tribunalului Maramureş a fost evacuată în urma alertei cu bombă. Ulterior, Serviciul Român de Informaţii a informat că pachetul găsit în clădirea Tribunalului Maramureş avea elementele unui dispozitiv explozibil improvizat, în urma inspecţiei constatându-se că acesta nu prezintă pericol.