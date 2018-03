Băutura "magică" ce-ţi topeşte instant grăsimea! Ai nevoie doar de patru ingrediente pentru a scăpa de abdomenul pufos

Saraca in calorii si usor de preparat, aceasta bautura este ideal sa o consumi in fiecare zi, iar in scurt timp vei vedea ca va da roade. Ai nevoie de cateva ingrediente si in doar cateva minute va fi gata.

Asadar, pentru a prepara aceasta bautura ”magica” trebuie sa folosesti:

• un castravete mediu, proaspat

• o lamaie

• o radacina de 2-3 cm de ghimbir

• 4-5 frunze de menta proaspata.

Mod de preparare:

Pentru a pregati aceast batutura trebuie sa speli bine toate ingredientele, sa le tai in bucati mai mic, iar mai apoi sa pui lamaia, ghimbirul si castravetele intr-un blender.

Amesteca bine, pana cand vei obtine o pasta omogena, iar mai apoi pune amestecul obtinut intr-un borcan si pastreaza-l la frigider.

Ori de cate ori iti este sete, ia doua lingurite din acest amestec si pune-le intr-un pahar cu apa. De asemenea, pentru ca efectele sa fie benefice, consuma aceasta bautura dimineata, pe stomacul gol.

Castravetele, lamaia si ghimbirul sunt deosebit de benefice pentru organismul tau, intrucat nu doar ca ajuta la eliminarea toxinelor si a retentiei de lichide din apa. De asemenea, se pare ca regleaza nivelul de acid uric, este un laxativ natural si reface mucoasele sistemului digestiv.

Persoanele diagnosticate cu gastrita cronica, colon iritabil, diaee sau femeile insarcinate nu pot consuma aceasta bautura.