BAYERN MUNCHEN REAL MADRID LIVE VIDEO STREAM ONLINE PROTV

Bjorn Kuipers va conduce meciul BAYERN MUNCHEN - REAL MADRID, ajutat de asistenţii Sander van Roekel şi Erwin Zeinstra, de adiţionalii Pol van Boekel şi Dennis Higler, şi de rezerva Charles Schaap (toţi din Olanda). BAYERN MUNCHEN REAL MADRID, meci contând pentru prima manşă din semifinalele CHAMPIONS LEAGUE, se joacă, miercuri, de la ora 21:45, pe Allianz Arena.

Echipele de start:

Bayern Munchen: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha - Javi Martinez - Robben, James Rodriguez, Muller, Ribery - Lewandowski. Antrenor: Jupp Heynckes.

Real Madrid: K. Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo, Isco. Antrenor: Zinedine Zidane.

"Este un privilegiu minunat să fiu din nou în semifinalele Champions League contra uneia dintre fostele mele echipe, Real Madrid. Milioane de oameni din toată lumea vor urmări acest meci cu pasiune, emoţie, bucurie şi, probabil, durere. Va fi un meci fantastic pentru public. Ambele echipe joacă un fotbal atractiv. Pentru mine, nu există vreo favorită, dar am un sentiment plăcut. Am întâlnit antrenori legendari de-a lungul timpului, ca Johan Cruyff şi Marcelo Lippi. Dar îmi place foarte mult felul în care joacă Real Madrid sub comanda lui Zinedine Zidane", a spus Jupp Heynckes, antrenorul celor de la Byern Munchen.

"Am un respect uriaș pentru ceea ce a reușit Jupp Heynckes la Bayern și la Real Madrid. Nu pot decăt să îi întorc complimentele. Avem nevoie de o evoluție foarte bună. Bayern este un club excelent, cu un spirit de echipă excelent. Nu mă îndoiesc, însă, că mintal vom fi mâine (n.r. miercuri) la 150%", a replicat antrenorul "albilor", Zinedine Zidane.

Echipele probabile la meciul BAYERN MUNCHEN - REAL MADRID

BAYERN MUNCHEN: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Javi Martínez, Thiago - James Rodriguez, Muller, Ribery - Lewandowski. Antrenor: Jupp Heynckes.

REAL MADRID: K. Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.

BAYERN MUNCHEN REAL MADRID, a doua semifinală din CHAMPIONS LEAGUE, are programată prima manşă, miercuri, pe Allianz Arena. Meciul dintre BAYERN MUNCHEN şi REAL MADRID începe la ora 21:45.