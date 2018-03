Bazele de date ale ANAF sunt supraîncărcate. De 5 ani nu s-a mai cumpărat nimic pe partea de infrastructură IT

"Eu mi-am prezentat dorinţa de a pleca de la ANAF în momentul în care domnul Viorel Ştefan, ca proaspăt ministru de Finanţe, venise în funcţie şi îmi povestea de ce urmează să facem. Printre toate măsurile de care am aflat cu toţii, prima pe listă era impozitul pe gospodării. Poate că aşa vede Guvernul să rezolve aceste inegalităţi (precum impozitarea inegală pe PFA şi salarii - n. r.) de care ştiu foarte bine, să le rezolve prin impozitul pe gospodării, impozitul global, venituri pe trepte sau cum vreţi să-i spuneţi. Probabil că îl vor face", a spus Dragoş Doroş.



Acesta a precizat că bazele de date ale ANAF sunt supraîncărcate, în condiţiile în care, de cinci ani, nu s-a mai cumpărat nimic pe partea de infrastructură IT.



"Mi se pare fantasmagorică ideea de a face impozitul pe gospodării care să fie administrat de cei 35.000 de oameni consultanţi fiscali. Dacă, ipotetic, am avea cei 35.000 de oameni, aceştia ar trebui să ajungă în bazele de date ale ANAF, care sunt deja supraîncărcate, din faptul că de cinci ani nu s-a cumpărat nimic pe partea de infrastructură IT la ANAF, nici hardware şi nici software. Un impozit ca acesta este aproape imposibil de administrat", a susţinut oficialul CCF.



Potrivit acestuia, alte ţări vor să aplice stopajul la sursă şi să renunţe la impozitul pe venitul global.

"Când lucram la legislaţie şi mergeam mai des la Bruxelles şi ne întâlneam cu alţi colegi din ţări mai dezvoltate în materie de fiscalitate, precum Franţa, Olanda, care au impozit pe venitul global, ne întrebau pe noi cum e să administrezi un impozit pe sursă. Li se părea un lucru bun, că e uşor de făcut, de socotit şi îşi doreau să treacă la o astfel de impozitare. Când auzeau că la multe surse de venit impozitarea e prin stopaj la sursă, li se părea un sistem care tindea spre perfecţiune, din punct de vedere administrativ. Franţa acum se gândeşte să treacă la impozitarea la sursă. Noi ne gândim acum să facem o contrarevoluţie fiscală prin impozitarea pe venitul global", a explicat fostul şef al ANAF.