BCR face angajări. Caută oameni care au cel puţin studii medii

BCR angajează, pe perioadă determinată, pe postul de responsabil unitate retail. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, cel puţin trei ani experienţă în domeniu, din care doi ani în instituţii financiar-bancare. De asemena, are cunoştinţe medii de engleză şi abilităţi de comunicare şi negociere. Detalii, la acest link.

BCR angajează, pe perioadă determinată, pe postul de partener clienţi retail.

Candidatul potrivit pentru acest post are un an experienţă în instituţii financiar – bancare, vânzări, relaţii cu clienţii sau call center, are cel puţin studii medii şi abilităţi de comunicare şi negociere. Amănunte, la acest link.

BCR angajează pe postul de analist tehnic.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare tehnice sau economice, cel puţin un an experienţă în livrarea de soluţii BI, experienţă în design soluţii de BI /DWH, design fizic, modelare şi metodologii de integrare date, cunoştinţe avansate de Oracle SQL şi de engleză. Informaţii suplimentare, la acest link.

BCR angajează pe postul de specialist managementul riscului IT. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare tehnice sau economice, de preferat Cibernetica sau Automatică, cel puţin trei ani experienţă în management de risc IT, cunoştinţe avansate de engleză. Detalii, la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la BCR o găsiţi la acest link.