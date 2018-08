BCR face angajări. Iată posturile vacante

Oferta de muncă la BCR

BCR angajează pe postul de specialist risc. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare economice şi/sau IT şi cel puţin doi ani vechime. Are, de asemenea, cunoştinţe avansate de engleză şi de SAS, SQL, Access, Excel.

Mai multe detalii despre acest post găsiţi la acest link.

BCR angajează pe postul de Database Administrator. Candidatul potrivit pentru acest post are licenţă la o specializare IT, cel puţin doi ani experienţă în administrarea bazelor de date relaţionale Oracle, cunoştinţe avansate de engleză, cunoştinţe tehnice aprofundate din domeniile de administrare baze de date Oracle, servere centrale UNIX şi sisteme de operare aferente.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.

BCR angajează pe postul de analist testare senior. Candidatul potrivit pentru acest post are studii economice sau de profil IT, patru ani experienţă în testare FAT, testare automată, experienţă în etapele de implementare aferente soluţiilor IT, cunoştinţe despre metodologiile de testare, cunoştinţe de bază despre arhitectura soluţiilor IT – Structuri fizice, integrare date, raportare, dar şi cunoştinţe avansate de SQL, PLSQL.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



BCR angajează pe postul de specialist cash management. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, cel puţin trei ani experienţă în domeniu, din care doi ani în instituţii financiar - bancare. Are, de asemenea, excelente abilităţi de comunicare şi negociere şi vorbeşte fluent engleza.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi consultat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la BCR o puteţi consulta la acest link.