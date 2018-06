Bebeluş mic, hai pe burtică! Elementele de bază ale unui "antrenament" de succes

Bebelusul are nevoie si de timp petrecut pe burtica. Pentru a-si dezvolta puterea musculara, dar si pentru a-si alunga plictiseala. Da, in primele luni de viata bebelusul petrece majoritatea timpului pe spate. Este o pozitie sigura, recomandata de toti pediatrii din lume. In acelasi timp, bebelusul are nevoie si de perioade in care sta pe burtica. Iata care sunt elementele de baza pentru a-l obisnui pe bebelus sa stea pe burtica.