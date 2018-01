Bebeluş născut în zăpadă, pe marginea drumului

O femeie de 21 de ani din Poiana lui Alexa a născut în zăpadă, pe marginea drumului. Numai o minune a făcut ca bebelușul să nu înghețe. Ambulanța a ajuns la doar două minute după ce mămica a născut.

"David George a avut mare noroc. Am ajuns la timp și am preluat-o pe mămică cu tot cu bebeluș. Acesta respira corect și avea culoare normală, semn că frigul nu l-a afectat în niciun fel. Asta și din cauză că mămica s-a dezbrăcat de haină și a pus-o pe zăpadă, după care a născut și și-a înfofolit fătul imediat", au declarat ambulanțierii care s-au aventurat în zorii zilei de 20 ianuarie, pe un drum destul de anevoios ca să aducă o mămică însărcinată la maternitate.

Potrivit vremeanoua.ro, tânăra mămică nu este la prima naștere. Nou născutul, David-George, este al doilea copil. Femeia a spus ambulanțierilor că toată ziua, înainte de eveniment, a avut dureri, dar nu a crezut că va naște așa de repede. Când a văzut că încep contracțiile să se repete a sunat la ambulanță, însă micuțul a ținut cu orice preț să se nască la Poiana lui Alexa și nu la Maternitatea din Vaslui.

"Când am fost sunați, femeia ne-a spus că au început contracțiile. Nu i se rupsese încă apa, așa că am decis ca rapid o ambulanță să plece spre locuința acesteia. Nu ne așteptam ca aceasta să nască așa repede. Femeia nu a mai avut răbdare și a ieșit înaintea ambulanței. Numai că a născut, în zăpadă, pe marginea drumului, asistată doar de soț. Ambulanța era la două sute de metri, când femeia a născut și a intervenit rapid. Noi în tot acest timp am consiliat-o pe mămică cu ce are de făcut. Fătul este sănătos, are o greutate de peste 2.500 de grame, iar faptul că s-a născut în zăpadă nu l-a afectat în niciun fel", a declarat dr. Dănuț Ungureanu, directorul medical de la SAJ Vaslui.

