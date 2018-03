Bebeluşul meu are piele uscată! Ce e de făcut?

Cum pielea bebelusului este mai delicata, e cu mult mai predispusa la uscare si deshidratare. Aerul rece de afara, atmosfera uscata din casa, caloriferele prea fierbinti – toate acestea fac ca pielea micutului sa-si piarda din hidratarea naturala in lunile friguroase de iarna. Nici vara nu e o exceptie, pentru ca soarele, aerul conditionat, apa sarata de mare si clorul din piscine vor avea acelasi efect asupra pielii celui mic.

Ce pot sa fac daca puiul meu are piele uscata?

1. Scurteaza timpul de baita

Cand micutul tau face baie, pielea lui devine mai uscata pentru ca apa si gelurile de curatare indeparteaza, impreuna cu murdaria, si uleiurile naturale din epiderma. Insa, atat timp cat iei unele masuri de precautie, nu ar trebui sa existe probleme. Primul lucru pe care e bine sa-l faci este sa renunti la baile lungi, de jumatate de ora, in favoarea celor de maximum 10 minute. Apa trebuie sa fie calda (nu fierbinte) si nu folosi sapunul din abundenta. De fapt, pediatrii recomanda pentru bebelusi gelurile sau creme de baie fara parfum si care nu contin sapun, pentru ca sunt mai delicate cu pielea.

2. Renunta la baile cu spuma

Daca aveti un intreg ritual de harjoneala inainte de baita propriu-zisa, e bine ca mai intai sa te joci cu micutul in cada si abia apoi sa-l speli, pentru ca bebelusul sa nu stea prea mult in apa plina de sapun. De asemenea, daca folosesti sapunul pentru bebelusi, ai grija sa nu lasi in apa bucata de sapun cat timp puiul tau sta in cada – tot din acelasi motiv. Nu in ultimul rand, ar fi bine sa renunti la baile cu spuma pentru cel mic sau macar sa le reduci din numar, lasandu-le doar pentru ocazii speciale. Desi uleiurile hidratante pentru baie ar putea parea o idee buna, e mai bine sa le pastrezi doar pentru tine, pentru ca vor transforma cada intr-un derdelus, si asta s-ar putea sa fie periculos pentru micut. Solutia mai buna pentru pielea uscata a bebelusului este sa-i aplici o crema hidratanta speciala.

