Becali, înainte de Craiova-FCSB: Avem şanse 20 la sută. Mai e speranţă, într-o minune ca echipa CFR să piardă la Viitorul

“Speranţă da, într-o minune. O minune pentru că am spus după meciul de la Iaşi, CFR e o echipă puternică, de bărbaţi adevăraţi care nu te lasă să te apropii de careul lor. Spre deosebire de noi, pe care la Iaşi ne-au bătut în 10. O minune. Şi se poate întâmpla la fotbal. Minunea ar însemna ei să facă un egal acasă cu Constanţa sau să piardă la Viitorul. Nu e minune să batem noi la Craiova. Minunea ar fi ca CFR, această echipă atât de puternică, să se poată împiedica. Noi nu am putut câştiga la Iaşi, îţi dai seama ce degringooladă este? Nu avem forţă, un avem putere, nu avem jucători de anvergură. Acum avem şanse 20 la sută, ca să tragi din cinci lozuri unul să fie câştigător. CFR-ul nu este Steaua. Plus de asta, nu suntem mai puternici ca ei. Noi mai valoroşi, dar ei mai puternici. Dacă vrei să câştigi un campionat, să baţi o echipă, o baţi la Bucureşti. Dar de unde?”, a spus Becali la Digi Sport.

El a precizat că a discutat cu Nicolae Dică, în cazul căruia se doreşte menţinerea în funcţie şi dacă FCSB va pierde titlul, şi acesta era supărat din cauza declaraţiilor lui Becali despre Devis Mangia (“Dacă am şi eu unul ca Mangia, ce sunt idiot să mă bag? Păi Mangia dacă are echipa asta joacă zici că sunt pe sârmă…”): “A spus că este supărat că am zis de Mangia. Nici nu ştiu ce l-a deranjat de fapt. Vasi a spus că vrea să-l ţină pe Dică în continuare”.

Pe de altă parte, Becali l-a criticat dur pe Denis Alibec. “Ia du-te pe câmp tu cu McLarenul ăla al tău. O să vedeţi voi ce a făcut. E la revedere cu el. E obraznic. Din cauza lui Alibec s-a stricat toată echipa”.