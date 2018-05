Benone Sinulescu, profund îndurerat de moartea fratelui său. Vezi incredibila cauză a morţii

„Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea... S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie. Veneau la mine la spectacole și ziceau cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie.

Citeşte şi DOLIU în lumea muzicală din ROMÂNIA. A murit chiar în ziua în care a fost înmormântată Ionela Prodan

Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra. Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!", a spus Benone Sinulescu la un post de televiziune.

Altfel, artistul are pe suflet o mare durere, de care a acceptat să vorbească după foarte mulţi ani. „Am mai avut un frate, a murit de tuse convulsivă. Era mai mare cu câţiva ani ca mine. A murit când eram mic", a mai spus Benone Sinulescu.