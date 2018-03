Berzele, în pericol din cauza vremii. Veterinarii dau sfaturi oamenilor să le hrănească pentru a supravieţui

Valul de frig din ultimele zile a adus şi sute de apeluri şi sesizări ale oamenilor care au observat zeci de berze aflate în pericol, dar specialiştii spun că nu toate păsările au nevoie să fie salvate, iar acţiunile de salvare ar trebui lăsate în grija biologilor şi medicilor veterinari.



O astfel de intervenţie au avut, vineri, reprezentanţii Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi, din subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi, care au mers pe DN 3, la marginea oraşului, pentru a hrăni şi verifica starea de sănătate a unor berze.



Echipa Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi s-a deplasat la faţa locului împreună cu un medic veterinar pentru a hrăni berzele şi pentru a le verifica starea de sănătate.



”S-a constatat că starea acestora este bună, urmând ca în perioada următoare berzele să fie monitorizate şi hrănite”, arată Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi.



Echipele au făcut verificări până la Dunăre şi de-a lungul unei porţiuni a fluviului, dar nu au mai observat alte berze care să fi avut nevoie de ajutor.





Specialiştii Societăţii Ornitologice Române spun că cel mai clar semn că barza are nevoie de ajutor este atunci când pasărea se apropie de oameni. Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor.



”Din păcate, drumul spre iad este pavat cu bune intenţii. S-a ajuns la situaţii când oamenii le fugăresc pe câmp pentru a le prinde şi a le duce în casă. Ce nu ştiu ei - că acele berze au nevoie doar de odihnă în timpul migraţiei, iar asaltul omului asupra stolului nu face decât să le epuizeze şi să le pună în pericol”, a declarat Ovidiu Bufnilă, responsabil de comunicare la SOR.



Specialiştii recomandă hrănirea berzelor care au coborât din cuib cu peşte, carne crudă tăiată cuburi. ”Hrana le dă energie, pot rezista mai bine la frig. Dacă este îngheţată, nu se poate mişca – atunci luaţi pasărea şi adăpostiţi-o în grajd, într-o anexă a gospodăriei etc. Limitaţi contactul cu barza, este pasăre sălbatică şi lovitura de cioc este foarte puternică, vă poate răni. Lăsaţi pasărea singură, să se calmeze. Oferiţi apă păsării, continuaţi hrănirea. Din momentul în care îşi revine, eliberaţi pasărea. Nu eliberaţi pasărea seara, doar dimineaţa sau la ora prânzului. Dacă pasărea este lovită, are aripa rupta sau sânge, luaţi legătura cu un medic veterinar”, adaugă specialiştii Societăţii Ornitologice Române.



Potrivit acestora, dacă păsările stau pe câmp, departe de oameni, înseamnă că se odihnesc, evită oamenii şi aşteaptă îmbunătăţirea vremii pentru a continua migraţia spre locurile de cuibărit.



La rândul său, Salvamont România a informat că bulgarii au avut deja primele situaţii cu păsări afectate de schimbarea bruscă a vremii şi de revenirea în forţă a iernii şi a temperaturilor scăzute.



”Dacă sunteţi martori la astfel de situaţii, cu păsări sau animale afectate de frig, vă rugăm să anunţaţi evenimentul asociaţiilor de protecţie a animalelor sau la SNAU 112. Salvamontiştii, în judeţele în care îşi desfăşoară activitatea curentă, vor putea sprijini recuperarea acestora, avem dotarea şi pregătirea necesară pentru a ne deplasa în zone greu accesibile, pe schiuri de tură, cu rachete de zăpadă sau cu colţari, de a urca în arbori sau de a interveni în ape îngheţate”, arată Salvamont.