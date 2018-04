Betty Salam a făcut MARELE ANUNŢ. "Am păstrat secretul o perioadă de timp pentru a ne asigura...."

In fotografia cu pricina, Catalin, logodnicul sau, o saruta pe burtica, semn ca este la fel de fericit ca si ea de binecuvantarea primita de la Dumnezeu, scrie kfetele.ro.

Citeşte şi Florin Salam, ameninţat pe Facebook de un cunoscut interlop. Motivul, HALUCINANT VIDEO

"Dragii nostri, dupa cum bine stiti, 2018 vine cu multe schimbari si provocari pentru noi. Este anul in care eu si Catalin punem primele caramizi ale familiei noastre, iar Dumnezeu a hotarat sa ne binecuvanteze cu un minunat dar la inceput de drum. Familia noastra se va mari cu inca un membru, un bebe, care pentru noi a venit ca o minune. Au fost multe speculatii legate de o eventuala sarcina de-a lungul timpului, dar de data aceasta zvonurile sunt adevarate. Am pastrat secretul o perioada de timp pentru a ne asigura ca, atat eu cat si copilul, suntem bine si sanatosi, iar acum, la inceputul celui de-al doilea trimestru de sarcina am vrut ca si voi sa luati parte la bucuria noastra. Va multumim ca ne sunteti alaturi la fiecare pas, in momentele frumoase si mai ales, va multumim pentru iubirea pe care ne-o purtati! Bine ai venit in viata noastra minune! Te iubim deja mai mult decat o putem spune in cuvinte!", este mesajul facut public de Betty Stoian.