Bianca Drăguşanu, dezvăluiri despre relaţia cu Vladimir Drăghia. "Vă spun sincer că..."

Despre legătura ei cu Giani Kiriță se știu deja detaliile, căci ambii au participat la un show de dans, dar noutatea este relația de amiciție pe care o are cu Vladimir Drăghia.

Bianca Drăguşanu a vorbit despre PRIMUL JOB: "Nu aveam un salariu fix". Ce serviciu avea ÎN TINEREŢE

"Pe Vladimir Draghia l-am cunoscut la o emisiune unde eu am fost co-prezentatoare, iar el a fost participant. Era foarte disciplinat, un foarte bun inotator si de atunci mi-a lasat o impresie buna. Are o familie frumoasa si o poveste emotionanta. Empatizez cu el, fiindca, va spun sincer, este foarte greu sa stai atatea luni departe de bebelusul tau. Il inteleg si ii admir legatura pe care o are cu iubita lui si felul in care vorbeste despre ea", a declarat Bianca Dragușanu.