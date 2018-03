Bianca Rus a slăbit 11 kg în 2 luni. Cât mai are de dat jos vedeta FOTO

"Am slabit 11 kilograme in doua luni. Eu sunt foarte sincera, am spus cam totul. Imi era un pic frica, mi-am schimbat stilul de viata. Nu stiam daca o sa pot manca ce imi spune domnul doctor, daca o sa pot face sport. Mi-era teama ca o sa ma ingras dupa ce o sa ma operez. L-am si intrebat pe dl doctor.

In primele 10 zile am baut zeama de compot si supa. Am slabit 6 kilograme. Apoi 10 zile de mancare pasata: supa crema de leguma, carnita. Nu pot sa mananc carne aproape deloc. Nu stiu de ce. Am vazut ca tot scad in greutate daca ma tin de treaba. Apoi, etapa a treia inseamna mancare moale. Ma enerveaza ca nu gasesc portii mici in magazine.

M-am gandit ca poate o sa-mi cada parul, o sa am probleme cu unghiile daca nu mananc ca inainte. Am luat antibiotice, vitamine, tot felul de medicamente. Acum nu mai am nevoie de vitamine, iau totul din mancare. Deocamdata nu vreau sa ma arat. Nu pun poze pe Facebook pana cand nu voi fi eu multumita de cum arat", a declarat Bianca Rus, potrvit wowbiz.ro.

Bianca a remarcat la haine ca a slabit, pentru ca acum au ajuns sa o incapa haine in care inainte nu intra. "Nu ma cantaresc! Peste doua luni am programare la medic si o sa ma cantaresc acolo. Sunt fericita cand pun o camasa pe mine si vad ca ma cuprinde. Ma opreste lumea pe strada si ma felicita pentru ca m-am operat. De ce sa nu ma placa lumea daca voi slabi? Eu mereu mi-am dorit asta, sa nu mai am sunculite pe ici-pe colo.

Nu stiu daca as mai putea trece printr-o operatie. Nu a fost groaznic, nu m-am chinuit, totul a decurs conform planului, dar nu cred ca as mai putea trece prin asa ceva. In prima zi nu am putut sa ma schimb, nu eram eu cum trebuie cand am mers la spital sa fac injectii in burta, m-am dus la spital in pijamale si papuci de casa.

Am inceput sa fac sport. Merg cate 5 minute pe banda. Incerc sa fac si ridicari. Mi s-a spus ca trebuie sa cresc treptat ritmul. Am avut 35 de kilograme in plus, am slabit 11, mai trebuie sa scap de 25 de kilograme", a spus Bianca Rus.