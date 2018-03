Biletul zilei Pariuri1x2.ro: 8 din ultimele 10 variante ne-au adus profit. Astăzi mizăm pe fotbal şi tenis

Biletul zilei:

Un mix de fotbal și tenis avem chiar pe biletul în cota 2 de astăzi. Partidele de fotbal selectate vin din Germania, liga a 2-a și Cupa Ligii Irlandei.

Investim pe derby-ul pentru menținerea în Zweite Bundesliga dintre Aue și Furth, meci pe care-l anticipăm în primul rând foarte echilibrat, dar și pe duelul St.Mochtas – Drogheda. Oaspeții, marcatori a 14 goluri în primele două partide stagionale din First Division, au prima șansă pe terenul unei grupări care, prin felul în care este organizat fotbalul intern din Irlanda, poate evolua cel mult în al 3-lea eșalon valoric.

Pronosticul din tenis o are în prim-plan pe Eugenie Bouchard. Canadianca este într-o perioada slabă a carierei, însă revirimentul se poate produce oricând. În plus astăzi, în penultima fază a calificărilor pentru tabloul principal al Miami Open, Bouchard are parte o adversară extrem de lejeră. Este vorba de americanca Kiick, jucătoare de 22 de ani aflată doar pe poziția 359 WTA.

St.Mochtas - Drogheda, oaspeții marchează 2+

Aue - Furth, sub 3.5 goluri

Allie - Bouchard, 2

