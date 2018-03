Biletul zilei Pariuri1x2.ro: A treia zi profitabilă la rând poate veni în urma unui nou combo fotbal-tenis

Forcingul de final de lună dă roadele așteptate. Ieri, pentru a 16-a oară în această lună, biletul zilei ne-a adus pe plus. Dunărea Călărași, lidera din Liga 2, a obținut un nou succes, 2-1 pe terenul lui Balotești, una dintre echipele ce se luptă pentru evitarea retrogradării. Am anticipat corect că vor fi peste 2,5 goluri, așa că seara am trecut la a urmări cu optimism meciul dintre Ostapenko și Svitolina. Aveam nevoie de minim 18 gameuri în meci, iar cele două nu ne-au dezamăgit. Letona s-a impus în minimum de seturi, dar fiecare act a avut nevoie de tie-break. Astfel, am bifat al doilea bilet câștigător al săptămânii, iar azi țintim încă unul, cu un nou combo din fotbal și tenis.