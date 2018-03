Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Bilanţ de excepţie, cu 6 din ultimele 7 variante, CÂŞTIGĂTOARE. Azi pariem pe super favortie

Biletul zilei:

Și astăzi pariem la fel de simplu și logic. În prim-plan sunt 3 din marile favorite ale zilei.

Începem cu un meci din Championship, între lidera la zi și principala favorită la câștigarea eșalonului, Wolverhampton, și Burton, penultima clasată. Oaspeții au contabilizat doar 30 de puncte în 37 de runde, adunând nu mai puțin de 21 de înfrângeri.

PSV este o altă echipă pe care mizăm azi. Pe primul loc în Eredivisie, echipa din Eindhoven este neînvinsă pe teren propriu. Astăzi primește vizita lui VVV Venlo, echipă împotriva căreia a marcat deja nouă goluri în două partide directe disputate în acest sezon. PSV are și o revanșă de luat în fața fanilor proprii, după eșecul drastic cu Utrech, scor 0-5, din runda precedendă.

Ultimul pronostic are poate și cea mai mare siguranță. Juventus are 12 victorii consecutive în Serie A. Torinezii au preluat conducerea în competiția internă și au obținut calificarea în sferturile Champions League. Împotriva lui Spal, una dintre candicatele la retrogradare, așteptăm un nou succes repurtat de Higuain & co.

Biletul zilei:

Ora 17:00 Wolverhampton - Burton, 1

Ora 20:45 PSV - Venlo, 1

Ora 21:45 Spal - Juventus, 2

