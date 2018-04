Biletul zilei pariuri1x2.ro: Bilanţ perfect în weekend. Vezi primul combo al săptămânii

Am încheiat săptămâna aşa cum ne-am dorit. După ce biletul de sâmbătă ne-a adus profit, ieri am reuşit încă o dată, pentru a 3-a oară în ultimele 4 zile, să ne dublăm investiţia, alături de redacţia site-ului www.pariuri1x2.ro. Am pariat pe 6 sau mai multe cornere în "derby-ul capitolin" Lazio – Roma. Au fost exact 6, două dintre acestea văzute de românul Ştefan Radu, eliminat în minutul 80. Mai mult uşor a ieşit câştigător pronosticul pe minimum 2 goluri în PSG – Monaco. Parizienii şi-au trecut în palmares un nou titlu, la capătul unui meci câştigat cu neverosimul 7-1.