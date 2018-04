Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Două derbyuri ne pot aduce azi profitul

Biletul zilei:

Ieri am deschis ziua cu partida dintre Barcelona și Valencia. Ne-am așteptat la trei goluri și exact asta am primit. Catalanii au înscris de două ori, oaspeții adăugând o a treia reușită pe final. În prima partida din Anglia, tridentul ofensiv al “cormoranilor” a lucrat la turație maximă împotriva lui Bournemouth. Am fi fost mulțumiți și cu doar două reușite, dar Mane, Firmino și Salah au marcat câte un gol fiecare. Tot de două goluri aveam nevoie și în Tottenham - Manchester City. La final tabela arăta 1-3, ajutându-ne să bifăm un nou bilet.

Duminică, redacția pariuri1x2.rose bazează în mare măsură pe un meci: Lazio - AS Roma. Orgoliile sunt mari în derbyul capitalei Italiei. În confruntările directe anterioare am vazut un număr ridicat de cartonașe arătate, eliminările nefiind ceva ieșit din comun. De această data și miza este una foarte ridicată. Cu șapte meciuri rămase din acest sezon, Lazio și Roma sunt la egalitate de puncte, pe locurile trei și respectiv patru. Pozițiile actuale aduc calificarea în viitorul sezon din Champions League, dar Inter stă la pândă. Milanezii au același număr de puncte și ar fi la un pas de depășirea echipei care nu câștigă aici. Mizăm pe un meci disputat și cel puțin 6 cartonașe arătate.

Pentru a duce cota biletului peste 2, am optat pentru pronosticul „peste 1,5 goluri” în confruntarea din Ligue 1, dintre PSG și AS Monaco. Golurile au venit cu ușurință în disputele anterioare. Ne așteptăm la cel puțin două și în această seară.

Ora 21:45 Lazio - AS Roma, Peste 5,5 cartonașe

Ora 22:00 PSG - AS Monaco, Peste 1,5 goluri

