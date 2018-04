Biletul Zilei Pariuri1x2.ro. Echipe de calibru, confruntări de 5 stele. Vezi pariurile selectate

Biletul zilei Pariuri1x2.ro

Un meci ce nu trebuie ratat este programat în Liga 1. Principalele candidate la titlu se întâlnesc pe Arena Națională, într-un moment în care FCSB are un avans de două puncte în fruntea ierarhiei, față de CFR Cluj. Trebui să ne așteptăm un meci disputat, cu multe faze de poartă, poate și goluri. Pe aceeași linie, cornerele, destul de multe trecute în dreptul gazdelor. FCSB are doar în play-off o medie de peste 7 cornere castigate pe meci. Astăzi comborâm mult linia și investim pe 4 sau mai multe lovituri de la colțul terenului de care vor beneficia ”roș-albaștrii”.

Duminică are loc un nou episod al derbyului Scoției. Celtic primește vizita lui Rangers. Echipa gazdă se îndreaptă spre câștigarea unui nou campionat, dar o confruntare cu Rangers are întotdeauna un statut special. În plus, cu un rezultat pozitiv în acest ”Old Firm”, Celtic își trece matematic titlul în palmares. ”Alb-verzii” nu pot rata șansa de a-I provoca rivalei de secole o supărare atât de mare.

În completarea biletului, un pronostic pe două sau mai mult goluri în Torino – Lazio. Ne bazăm în special pe stilul ofensiv al grupării romane. Atacul echipei pregătite de Inzaghi a reușit cele mai multe goluri în acest sezon din Serie A. Deși are doar a zecea defensivă din campionat, Lazio se menține într-o poziție excelentă pentru accederea în Champions League. Astăzi așteptăm din nou goluri în deplasarea de la Torino.

Ora 14:00 Celtic - Rangers, Echipa gazdă câștigă cel puțin o repriză

Ora 20:45 FCSB - CFR Cluj, Gazdele - Peste 3,5 cornere

Ora 21:45 Torino - Lazio, Peste 1,5 goluri

