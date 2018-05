Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Legăm zilele de profit. Vezi cum investim astăzi

Ieri am pariat pe două meciuri de tenis de la Roland Garros și pe o partidă de fotbal din MLS. Am avut succes încă o dată, așa că vom folosi o rețetă similară și pentru ultimul bilet al lunii. Joi putem bifa al 16-lea bilet “verde” din mai, a 5-a lună consecutivă pe care o încheiem pe plus, datorită cotei de 2 pe care zilnic redacția pariuri1x2.ro v-o aduce în atenție.