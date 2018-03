Biletul Zilei Pariuri1x2.ro. Top 3 pariuri. Încheiem luna în forţă

Biletul zilei

Pariuri simple, pentru o nouă zi de profit. Căutăm al 18-lea bilet câștigător al lunii și al 4-lea din ultimele 5 propuse, pariind pe meciuri în care vor fi angrenate câteva dintre marile echipe ale Europei, în frunte cu Manchester City și Bayern Munchen. Prima are meci la Everton, duel în care datele conchid către un pariu pe goluri. Vom alege cea mai simplă variantă: peste 1.5 modificări ale tabelei.

Bayern are meci pe Allianz, contra marei rivale, Borussia Dortmund. Rivalitatea dintre cele două își va spune cuvântul, într-un duel în care Bayern poate cuceri matematic al 26-lea titlu de campioană din istorie. Are nevoie de un succes, dar așteaptă ca și Freiburg să nu piardă la Schalke, formația clasată acum pe poziția secundă.

Avem pe bilet și un meci din Serie A. Fără niciun punct câștigat în deplasările din Serie A, Benevento, echipă deja condamnată la retrogradre, merge astăzi la Roma pentru meciul cu Lazio. Diferență imensă de valoare și obiective între cele două. Mizăm simplu, 1 solist.

Biletul zilei

Ora 16:00 Lazio - Benevento, 1

Ora 19:30 Everton - Manchester City,Peste 1,5 goluri

Ora 19:30 Bayern - Dortmund, 1

