Biriş: România are o problemă cu creşele, care afectează ţara pe pieţa muncii. PSD a făcut 3 creşe din 3000 promise

"Sunt importante primele 1.000 de zile în viitorul copilului. Are sens, pentru că sinapsele în creier se fac la începutul vieţii şi în timp nu se mai fac atât de multe. Un copil care este bine îngrijit şi bine educat prin metode specifice din primele luni are un risc mai mic să ajungă analfabet funcţional, decât unul îngrijit de bunici care sunt semi-analfabeţi. 75% din nou intraţii pe piaţa forţei de muncă în 50 de ani vor avea profesii care azi nu există. Asta pune presiune pe sistemele educaţionale. Este important să adaptăm aceste sisteme", a spus Biriş.



Potrivit acestuia, nu mai există în sistem de creşe de stat.



"Noi avem o mare problemă cu creşele. Nu mai există în sistem de creşe de stat, mai sunt câteva prin Bucureşti şi oraşe mari unde este foarte greu să intri şi oricum sunt extrem de puţine. Creşele private sunt şi ele puţine, dar costă destul de mult. Cam 1.500 de lei este tariful la creşe. E deja greu. PSD are în Programul de guvernare să facă 3.000 de creşte. În primii doi ani de guvernare cred că s-au făcut doar 3, iar astea în Bucureşti. Lipsa creşelor afectează România pe două paliere, unul este al natalităţii. Familiile de tineri profesionişti tot amână decizia de a avea copii. Aici vrem să stimulăm natalitatea, sunt familiile care investesc în copiii lor. Al doilea palier este cel al forţei de muncă", a precizat avocatul.



De asemenea, Biriş, care a fost şi secretar de stat în Ministerul Finanţelor, a precizat că sectorul de stat nu va fi în stare să refacă sistemul de creşte într-un mod eficient.



"În momentul în care o mămică să acasă doi ani, se rupe de profesie. Cum facem să reparăm sistemul de creşe? Nu poate fi făcut decât de către sectorul privat. Sectorul de stat nu va fi în stare să refacă sistemul de creşte într-un mod eficient. Sistemul privat costă, evident. Chestiunea asta trebuie gândită ca un parteneriat public-privat. La creşele private costurile să fie plătite de angajator şi rambursare de stat prin credit fiscal, adică scăzute din impozitele de plată lună de lună, ca să nu trebuiască să finanţezi", a explicat Biriş.