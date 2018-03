Biscuiti cu fulgi de ovăz, salam şi caşcaval

Freci untul cu putina sare, apoi adaugi ouale pe rand si omogenizezi compozitia.

Adaugi condimentele, apoi cascavalul ras, fulgii de ovaz si incorporezi, treptat, faina amestecata cu praful de copt. Framanti cu mana pana obtii un aluat usor moale si putin lipicios, pe care il pui intr-o folie si il dai la frigider pentru o ora.

Feliezi salamul, dar nu foarte subtire. infainezi masa de lucru si intinzi aluatul in foaie subtire de 2 mm grosime.

Decupezi aluatul, astfel incat diametrul decupajului sa fie mai mare decat diametrul feliilor de salam.

Asezi cate o felie de salam peste cate o rondea de aluat si acoperi cu alta rondea de aluat.

Presezi marginile aluatului, ca sa ramana lipite in timpul coacerii si asezi rondelele in tava tapetata cu hartie de copt.

Dai tava la cuptor pentru 20-25 de minute, la 180 de grade, pana cand se rumenesc rondelele.

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI