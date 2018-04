"Bizonul", PERICOL PUBLIC! Harlem Gnohere, dat afară din cauza unei bătăi în centrul oraşului!

Harlem Gnohere a acordat un interviu pentru Le Monde în care a vorbit despre viaţa sa.

Atacantul s-a născut lângă Paris, în Essonne: "Era foarte cald acolo. Eram un bătăuş, ne băteam între cartiere. Tatăl meu a înţeles imediat pericolul şi, la vârsta de 12 ani, m-a trimis la centrul de juniori a lui Cannes, pentru că trebuia să plec din oraş. Avea dreptate. Mulţi prieteni au ajuns la închisoare... Aş fi putut greşi şi eu".

Viața trăită în cartier l-a făcut pe Gnohere să facă și greșeli pe vremea în care acesta juca pentru Cannes: "Am fost dat afară din cauza unei bătăi care a izbucnit în centrul oraşului. Cei de la Troyes nu aveau încredere în tineri, aşa că m-am dus în Elveţia pentru 1.500 de euro pe lună. Am înscris goluri, dar niciun club din Ligue 2 nu s-a interesat de mine. Aşa că am plecat pentru 1.000 de euro pe lună la Virton, în liga a treia din Belgia, unde nivelul era mai ridicat".

Golgeterul Ligii 1 cu 13 reușite are părinți din Coasta de Fildeș și spune că visează să îmbrace tricoul naționalei "elefanților": "Nu am fost niciodată chemat şi încă n-am vorbit cu niciun reprezentant al federaţiei ivoriene. Nu ştiu dacă voi avea vreodată ocazia să joc pentru "elefanţi". Am crezut că a marca goluri într-un campionat din Europa mi-ar permite să fiu remarcat. Îmi doresc să joc la națională, dar încep să îmi pierd speranţa".