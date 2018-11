Black Friday 2018. Românii au luat cu asalt magazinele de la miezul nopţii. Care a fost minutul de aur

BLACK FRIDAY 2018 UPDATE: * Volume tranzactionate: 54,16 milioane – mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat 38 milioane * Numar de tranzactii: 65.315 – mai mult cu 56% fata de anul trecut cand s-au inregistrat 42.000 * Top 3 tranzactii inregistrate in platforma PayU Romania: * 32,460 lei * 28,178 lei * 24,500 lei * Toate cele 3 sume au fost inregistrate pe cosul de cumparaturi care a constat intr-un mix de electrocasnice – televizoare, aspiratoare, masini de spalat etc * Tarile din care vin tranzactiile: Romania, Ungaria, UK * Valoare medie cos de cumparaturi: 830lei – mai mic fata de anul trecut cand a fost 904 lei * Metode de plata: * Pay by click: 50% din cumparaturile online au fost platite cu un singur click * Card in rate: 30% din totalul platilor online au fost realizate cu un card in rate fara dobanda

Volumele tranzacționate, în primele șapte ore, au fost de aproximativ patru milioane de lei, la un număr de tranzacții de aproximativ 10.000.

Astfel, valoarea medie a unui coș de cumpărături a fost de 377 de lei.

Minutul de aur a fost: 6:56.

Categoriile din care au fost achiziționate cele mai multe produse sunt IT&C și fashion.

Top 3 tranzacții înregistrate în platforma PayU România sunt din categoria IT&C

Metodele de plată folosite au fost: Pay by click - 70%; Card în rate - 32%.