BLACK FRIDAY 2018: Sfaturile ANPC pentru cumpărători, la ce să fim atenţi în ziua promoţiilor

Vanzarile cu pret redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vanzari promotionale) trebuie sa respecte o serie de reguli de fixare si publicitate a preturilor. Astfel, orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse identice. Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta. Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.



Pentru siguranta cumparaturilor din perioada Black Friday cititi cu atentie caracteristicile produsului si verificati daca acesta corespunde cu adevarat dorintelor si nevoilor dvs.

Pentru cumparaturile online:

Verificati stocul existent;

Verificati pretul afisat pe site si daca acesta este integral (contine sau nu TVA);

Verificati daca pretul include si costul de livrare.



Comerciantul este obligat sa informeze correct si complet consumatorii. Pe website-ul acestuia trebuie publicate o serie de informatii:

Datele de identificare (denumirea, adresa postala si electronica, numarul de telefon, numarul de inregistrare in registrul societatilor comerciale și cel de inregistrare fiscala etc);

Caracteristicile esentiale ale produsului;

Pretul cu toate taxele incluse;

Cheltuielile de livrare, daca este cazul;

Modalitatile de plata si de livrare;

Perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;

Durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs;

Existenta si modul de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului.



Consumatorul poate contacta comerciantul prin telefon pentru a cere informatii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vanzare sau a conditiilor de livrare; modul in care raspunde la aceste intrebari le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozitatii vanzatorului.



Consumatorul trebuie sa stie ca, din momentul in care a primit un produs comandat pe internet, are dreptul de a denunta contractual si 14 zile pentru a-l returna, daca nu este multumit de el; nu trebuie sa invoce vreun motiv.



In cazul returnarii produsului, consumatorul isi poate primi suma de la comerciant in termen de 14 zile de la primirea produsului.



Profesionistul ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.



Rambursarea se face folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.



Foarte important: consumatorul trebuie sa citeasca termenii si conditiile de functionare a magazinului online deoarece termenul de 14 zile (in care poate opta pentru returnarea produsului) se prelungeste cu inca 12 luni in cazul in care comerciantul nu a mentionat in format expres despre existenta dreptului de returnare a produselor.