Black Friday în cifre şi pariuri

Black Friday 2018 se desfasoara la eMag pe data de 16 noiembrie. Ziua a fost aleasa astfel incat sa existe timp suficient pentru a se livra toate comenzile pana la final de luna si pentru a se pregati probabil noile promotii din luna decembrie. Asa cum a obisnuit si in anii trecuti, eMag este gata sa "atace" depasirea propriilor recorduri. Campania de promovare a promotiilor de Black Friday la eMag a inceput deja puternic online si la TV si este de asteptat sa atraga si mai multi clienti decat anul trecut.

Va ajunge numarul total al vizitelor pe emag.ro la 10 milioane in ziua de Black Friday? La aceasta intrebare pot raspunde pasionatii de pariuri pe unibet.ro, acolo unde cota este 1,80 pentru "nu" si 1,90 pentru "da". O cota si mai mare (2,40) apare insa in cazul unui pariu pe faptul ca valoarea totala a vanzarilor eMag de "Vinerea Neagra" nu va atunge 400 de milioane de lei. Cei care cred in indeplinirea acestui target au varianta cotei de 1,50.

Cei mai multi bani raportat la miza jucata pot fi castigati in cazul unui pariu contra nivelului de produse vandute in total de Black Friday la eMag: cota este 4,75 pentru varianta in care magazinul online inregistreaza mai putin de 1,5 milioane de unitati vandute. In schimb, cota pentru scenariul in care tinta respectiva de produse vandute este atinsa nu depaseste 1,15.

Cei de la Unibet propun si un pariu pe un trend foarte clar in e-commerce in tara noastra: comenzile achitate online cu cardul. Astfel, cei ce cred ca peste 35% din totalul comenzilor vor fi platite cu cardul in ziua de Black Friday pot selecta cota 1,72. Pariul contra acestei propuneri are cota 2,00 in prezent pe unibet.ro. Dupa cum pasionatii de pariuri online stiu deja, valoarea cotelor poate varia pana la momentul inchiderii pariurilor in functie de aparitia de noi date in piata, dar si de volumul de pariuri pe un anumit verdict.

Ce perspective sunt pentru Black Friday 2018 la eMag? Cu siguranta valorile vor fi foarte mari, caci exista toate premizele: romanii au in 2018 venituri in crestere, volumul creditarii a avansat, clientii au la dispozitie numeroase facilitati de plata in rate fara dobanda. eMag a pregatit volume mai mari de produse si promite management rapid al livrarilor prin noul sau depozit. Am mai putea adauga cresterea ofertei pe website (inclusiv prin partenerii din eMag Marketplace) si cresterea din e-commerce in general, cu tot mai multi romani activi in mediul online, dispusi sa faca shopping inclusiv de pe dispozitivele mobile. Evenimentele de shopping desfasurate recent de magazine online mari precum Alibaba si Amazon au obtinut vanzari impresionante. Ne putem astepta asadar si in Romania la un trend similar cu cel international.

De Black Friday 2017, peste 30% dintre comenzi au fost platite cu cardul. Mai exact, 30,7%, fata de 26% in 2016. Dincolo de avansul pietei si de trend, mai trebuie sa subliniem faptul ca MasterCard si eMag au anuntat deja o campanie de impulsionare a publicului pentru a alege aceasta metoda de plata. Clientii care isi salveaza cardul MasterCard sau Maestro in contul de cumparaturi au sansa de a castiga, prin tragere la sorti, un automobil marca Mercedes-Benz. Astfel, se poate spune ca exista sanse consistente pentru depasirea pragului de 35% de Black Friday 2018 in ceea ce priveste plata cu cardul.

Alte date interesante arata ca anul trecut de Black Friday eMag a raportat vanzari totale de 360 milioane lei, prin prisma a 1,14 milioane de produse. In eMag Marketplace s-au consemnat 65 de milioane lei vanzari si 285.000 de produse vandute.

Agentia Unibet, specializata in pariuri sportive online, propune adesea pasionatilor de divertisment diverse pariuri bazate pe evenimente din afara ariei sportive. Pariurile pe Black Friday 2018 pot oferi un nivel ridicat de adrenalina, dar si castiguri, daca intuitia va fi una corecta. Si asta in conditiile in care Black Friday este oricum asociat cu adrenalina asteptarii startului promotiilor si cursa pentru comandarea produserlor inainte de epuizarea stocurilor.