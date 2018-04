Blocare ecran: Top aplicaţii de blocare a ecranului pentru sistemele Android

In zilele noastre, telefonul mobil inteligent a devenit un fel de prelungire a mainii. Si cum suntem tot timpul cu telefonul dupa noi, setarile blocare ecran ne pot scapa de multe probleme. In primul rand, se va stopa activarea accidentala a telefonului in buzunar sau in poseta. In al doilea rand, in caz de furt, va fi mai dificila accesarea oricaror date personale stocate in telefon.