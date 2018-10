BNR a injectat în piaţă 16,65 miliarde de lei, printr-o operaţiune repo la 7 zile. Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 3,34%

De asemenea, BNR a afişat, în prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,49% pe an, în scădere faţă de cel de vineri, de 3,36% pe an, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR) dobânda a coborât la 2,81% pe an, de la nivelul din şedinţa precedentă, de 3,66% pe an.



Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 3,34% pe an, de la 3,38% pe an, vineri.



BNR a mai organizat la începutul acestei luni o operaţiune de tip repo prin care a oferit băncilor 9,7 miliarde de lei.



În luna septembrie, BNR a realizat trei operaţiuni de tip repo, prin care a oferit băncilor 16,9 miliarde de lei.



Operaţiunile repo sunt tranzacţii reversibile, destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR cumpără de la instituţiile de credit active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei.