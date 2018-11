BNR a menţinut la 3,5% prognoza de inflaţie. Isărescu: Tensiunile de pe piaţa muncii împing salariile peste creşterea de productivitate

În august, BNR a revizuit în scădere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a estimat un nivel de 2,7%, în scădere de la 3%, pentru decembrie 2019.



Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a scăzut în luna septembrie la 5,03%, de la 5,1% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor publicate în luna octombrie de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Isărescu a atras atenţia asupra tensiunilor existente pe piaţa muncii, care pun presiune pe creşterea salariilor.



"Condiţiile de pe piaţa muncii rămân tensionate, este o preocupare pentru toţi (...). Tensiunile de pe piaţa muncii pot împinge salariile în sus dincolo de creşterea de productivitate. (...) Există o necorelare îngrijorătoare a calificărilor pe piaţa muncii, nu se corelează calificările cu nevoile angajatorilor. Efectivele de salariaţi sunt insuficiente", a spus Isărescu.



Guvernatorul a atras atenţia asupra preţului petrolului la nivel internaţional, dar şi asupra preţurilor materiilor prime, a căror evoluţie imprevizibilă reprezintă un risc asupra evoluţiei inflaţiei.



BNR a anunţat marţi că decizia privind menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an a fost luată în contextul în care cel mai nou scenariu privind evoluţia inflaţiei reconfirmă perspectiva continuării scăderii ratei anuale, iar incertitudinile şi riscurile asociate perspectivei inflaţiei au ca principală sursă, printre altele, evoluţia preţurilor combustibililor pe plan mondial.