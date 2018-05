BOALA REALĂ care l-a adus pe Cristian Ţopescu la un pas de MOARTE. Ce au descoperit MEDICII

Cristian Topescu se lupta cu afectiuni neurologice grave, lucru ce i-a determinat pe medicii sa il interneze de urgenta.

Cristian Ţopescu, internat la TERAPIE INTENSIVĂ. Anunţ de ULTIMĂ ORĂ al MEDICILOR

"Cristian Topescu este la terapie intensiva! La inceput, starea lui a fost una extrem de grava si doctorii chiar erau sceptici in privinta sanselor de supravieturire! Din fericire, dupa ce a fost pus pe un tratament medicamentos si intravenos, el si-a revenit si, acum, este un pic mai bine! Mai mult, a si inceput sa comunice cu medicii si cu familia", au dezvaluit persoane de la fata locului, citate de WOWbiz.ro.

Cristian Ţopescu, internat de urgenţă la SPITAL. Comentatorul sportiv a fost dus cu ambulanţa la ELIAS

La 48 de ore de la internarea in spital, celebrul comentator a fost stabilizat de doctori, in plus, s-a aflat si de ce Cristian Topescu a fost la un pas de moarte: "El sufera de mai multe vreme de un diabet pacatos si a ajuns la Elias cu un diabet dezechilibrat. Glicemia lui era una foarte mare, in plus, avea senzatie de oboseala permanenta, slabiciune musculara, respiratie grea si gura uscata. Este evident ca afectiunea nu a fost tratata corespunzator, in plus, el nu a tinut un regim alimentar si de viata. In ciuda varstei inaintate, nu s-ar fi ajuns la o asemenea situatie critica".