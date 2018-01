Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători pentru credincioşi. Obiceiuri: Se colindă, se fac farmece, se prezice viitorul

Boboteaza reprezintă o sărbătoare importantă pentru creştinii ortodocşi şi catolici. Catolicii sărbătoresc pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizează anunţarea naşterii lui Hristos regilor magi, care i-au adus daruri, aur, smirnă şi tămâie, iar ortodocşii celebrează botezul Mântuitorului în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul.



În curtea Catedralei Patriarhale au fost amplasate, pentru Boboteză, 24 de vase mari, cu o capacitate de 12.000 de litri de apă de la izvorul din Parcul "Grădina Maicii Domnului" al Reşedinţei Patriarhale.



De asemenea, în faţa Catedralei Patriarhale a fost înălţată o cruce din cetină de brad, împodobită cu flori şi busuioc.



La Constanţa, aproximativ zece mii de credincioşi sunt aşteptaţi la ceremonia religioasă de Bobotează care va avea loc pe faleza Cazinoului. Apa sfinţită a fost îmbuteliată în 150.000 de sticle care au fost aşezate pe faleză în formă de Cruce, încă de vineri, fiind păzite de jandarmi.



Sâmbătă, de la ora 8.40, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa, iar de la ora 11.15 se va porni în procesiune de Bobotează, de la Catedrală până la Cazinoul Constanţa.



Începând cu ora 12.00, IPS Teodosie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, va oficia slujba de Sfinţire Mare a apei pe faleza Cazinoului. La sfârşitul acesteia, ÎPS Teodosie va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului. Acestea vor fi aduse la mal de tineri care vor sări în apă pentru recuperarea crucilor.



Preoţii vor arunca cruci în apă şi la Brăila şi Galaţi, acestea urmând a fi recuperate de credincioşii înscrişi şi pregătiţi pentru acest moment.



La Galaţi, două cruci de gheaţă au fost pregătite în camera frigorifică a unei firme pentru a fi duse pe Faleza Dunării, unde va fi oficiată slujba de Bobotează, continunându-se astfel o tradiţie veche din zonă, când în trecut, fiind foarte frig, crucile erau realizate direct din gheaţa care se forma pe Dunăre.



Obiceiuri şi tradiţii



Potrivit tradiţiei populare, în noaptea de Bobotează, fetele tinere îşi leagă pe inelar un fir roşu de mătase, pun o rămurică de busuioc sub pernă şi îşi visează ursitul. De asemenea, se spune că fetele care cad pe gheaţă în ziua de Bobotează se vor mărita în acel an. Se mai crede că animalele din grajd vorbesc la miezul nopţii înainte de ziua de Bobotează despre locurile unde sunt ascunse comorile. De Bobotează nu se spală rufe, sunt interzise certurile în casă şi nu se împrumută nimic.



Un alt obicei mai este întrecerea bărbaţilor înot după cruce. Preotul aruncă o cruce în apă şi mai mulţi bărbaţi se aruncă pentru a o aduce înapoi. Primul care ajunge la cruce primeşte binecuvântarea preotului şi se consideră că va avea noroc tot restul anului. În trecut, bărbatul care aducea crucea la mal primea daruri de la domnitorul ţării.



În unele sate, în trecut, femeile se adunau în grupuri mari, la una dintre ele acasă, şi aduceau mâncare şi băutură, cântau şi dansau. Dimineaţa ieşeau pe stradă şi luau pe sus bărbaţii care le apăreau în cale, îi duceau la râu şi îi ameninţau cu aruncatul în apă.



În alte zone ale lumii, tradiţiile şi obiceiurile de Bobotează sunt diferite.



În Franţa, pe vremuri se gătea "la galette des rois”, o plăcintă care se împărţea, potrivit obiceiului, în tot atâtea felii câţi oameni erau la masă şi una în plus, denumită "a Bunului Dumnezeu” sau "a Fecioarei”, care era dată primului sărac.



În prezent se ascunde o figurină, sub forma unui rege mag, în interiorul plăcintei, iar acela dintre meseni care va descoperi figurina în porţia sa va fi regele zilei.



În Olanda şi în Belgia se prepară un desert cu cremă de migdale, în care se ascunde o figurină sub forma unui mag, la fel ca în Franţa. Membrul cel mai tânăr din familie se aşează sub masă şi alege feliile, iar cel desemnat rege al zilei îşi alege şi o regină. Pe timpul zilei, copiii merg cu steaua din casă în casă pentru a primi dulciuri şi mandarine.



Sfântul Ioan Botezătorul



După Bobotează, în ziua de 7 ianuarie, se sărbătoreşte Sfântul Ioan Botezătorul.



Se spune că în dimineaţa zilei de Sfântul Ion, oamenii trebuie să se stropească cu agheasmă, pentru a fi feriţi de boli în timpul anului. De asemenea, conform tradiţiei populare, se spune că după Sfântul Ion "se botează gerul”, adică temperaturile încep să crească.



De Sfântul Ioan, există obiceiul numit "Udatul Ionilor”. În Bucovina de exemplu, în trecut, se punea un brad împodobit la porţile tuturor celor care purtau numele de Ion, iar aceştia dădeau o petrecere.



În Transilvania, cei care purtau acest nume erau purtaţi prin sat până la râu, unde erau botezaţi.



Sfântul Ioan mai este numit şi Înaintemergătorul, pentru că este cel care a anunţat venirea lui Hristos. Părinţii lui sunt preotul Zaharia şi Elisabeta, care erau rude cu părinţii Fecioarei Maria, Ioachim şi Ana.



Arhanghelul Gavriil i-a vestit lui Zaharia că soţia sa va naşte un fiu la bătrâneţe şi se va chema Ioan. Zaharia nu a crezut acest lucru şi a rămas mut până când Elisabeta a născut.



Potrivit învăţăturilor religioase, Ioan a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Iisus Hristos. Soţia fratelui lui Irod a fost cea care a poruncit să i se taie capul lui Ioan Botezătorul, din ură, la un ospăţ de ziua lui Irod.