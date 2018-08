Bogdan Lungu, gălăţeanul care a pariat cu LIviu Dragnea, mesaj din Statele Unite

”Sunt cu doi prieteni, mergem către Long Island, suntem pe autostradă. Aici, am găsit ce cautam. Dacă muncești și ești corect, nu te doare capul, ca în țară. Infrastructura e ok, spitalele sunt ok, singura grijă este să muncești. Atât. Mi se pare foarte ușor a trăi aici.

Am fost marinar, am mai fost plecat, am văzut multe țări, dar de plecat definitiv am decis după discuția cu domnul Dragnea. Am vorbit și cu soția și am spus gata, s-a terminat”, a spus Bogdan, pentru Europa FM. El a mai afirmat că i-ar fi plăcut să fie prezent la protestul din Piața Victoriei: ”Îmi pare foarte rău că nu pot fi acolo. Cred că de pe 9 veneam acolo. În 28 de ani, eu nu am văzut guvern mai preocupat de legile justiției și de infractori ca acum”. PROTEST DIASPORA. 24 de persoane au avut nevoie de ajutor medical. Recomandarea jandarmeriei: Fără copii în Piaţa Victoriei