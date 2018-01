Boli cu transmitere sexuală: Tot ce trebuie să ştii despre sifilis

Ocazional, boala poate fi transmisa de la o persoana la alta prin sarut indelung sau prin conctat direct piele piele. De multe ori, persoana infectata nu stie ca are boala si o transmite partenerului de sex.

De asemenea, femeile insarcinate care au sifilis pot transmite boala bebelusilor – sifilis congenital. Aceasta poate duce la malformatii sau chiar la decesul copilului.

Sifilisul nu se poate lua de pe scaunul toaletei, manerul de la usi, piscine, jacuzzi, cazi de baie, haine folosite de o persoana bolnava sau folosind aceleasi tacamuri.

Ce cauzeaza sifilis

Sifilisul este cauzat de o bacterie – treponema pallidum.

Cat de des intalnit este sifilisul?Sifilisul a fost o boala foarte des intalnita, considerata o adevarata amenintare la sanatatea publica. Sifilisul cauzeaza probleme de sanatate pe termen lung – artrita, afectarea creierului, orbire.

Sifilisul nu avea leac pana in 1940, cand penicilina a inceput sa fie folosita la scara larga. Potrivit statisticilor, rata aparitiei cazurilor noi de sifilis a fost din ce in ce mai mica incepand din 1941, pana in anul 2000, cand s-a atins cea mai mica rata de imbolnavire. Totusi, incepand din 2000, s-a simtit o noua crestere gradate. In 2006, de exemplu, numai in Statele Unite s-au reportat 36.000 de cazuri de sifilis.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.